закрыть
4 октября 2019, пятница, 10:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экономист: Беларусь прошла три развилки

1
  • 4.10.2019, 8:32
  • 1,942
Экономист: Беларусь прошла три развилки
Сергей Чалый
Фото: tut.by

Четвертая может стать последней для «модели» Лукашенко.

3 октября в прямом эфире tut.by вышел последний выпуск программы «Экономика на пальцах» в видеоформате.

У экономиста Сергея Чалого зародилось подозрение, что среди управленцев страной негласно, а может, и гласно, родился новый консенсус, который кратко можно описать так: не будем ничего трогать в экономике глобально, потому что страшно. Будем решать локальные проблемы в надежде, что смерть предыдущей модели развития Беларуси пройдет «безболезненно».

Время уходит, суперпрофессиональное правительство готово действовать, но политической воли главы государства нет. Ее ждали после выборов 2015 года. Но, видимо, не дождутся и после выборов в 2020 году.

По какому сценарию тогда пойдет развитие страны? Большая Эстония или большая Молдова? Есть ли в этом угроза суверенитету? Страна начнет распадаться на экономические анклавы в границах Беларуси, где будет теплиться какая-то жизнь, а окраина вымрет?

Попробовали ответить на эти вопросы и подвели итог потерянным годам в «Экономике на пальцах» Сергей Чалый и главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.


популярное за неделю

Мнение

Cпрятанные обиды и мифология Лукашенко
Cпрятанные обиды и мифология Лукашенко Валерий Карбалевич
Кремль попытается закрепить «формулу Штайнмайера» и в Беларуси
Кремль попытается закрепить «формулу Штайнмайера» и в Беларуси Андрей Санников
Господа изменники, ваше время вышло
Господа изменники, ваше время вышло Максим Винярский
Вопрос к Лукашенко
Вопрос к Лукашенко Станислав Богданкевич