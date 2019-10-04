Два сценария большой игры 2 4.10.2019, 8:42

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Владимир Зеленский

Фото: РИА Новости

Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед?

Владимир Зеленский столкнулся с первым кризисом. За 135 дней у власти, пожалуй, не было более серьезных вызовов, чем (пресловутая формула Штайнмайера ), которую Украина "подтвердила".

LIGA.net поговорила с ключевыми игроками, принимавшими решения - в Офисе президента, МИД, дипломатических кругах и минской группе. Мы восстановили хронологию событий и принятых решений последних недель, чтобы понять, что на самом деле произошло. В конце - два возможных сценария и объяснение, почему Украина в шаге от серьезного внешнеполитического провала.

ХРОНОЛОГИЯ ШТАЙНМАЙЕРА

КИЕВ-БЕРЛИН-ПАРИЖ. В середине августа Владимир Зеленский выступает с инициативой провести саммит лидеров нормандского формата. Он считает, что в этом формате можно попытаться прекратить российско-украинскую войну. Лидеры Франции и Германии проводят консультации с президентом РФ Владимиром Путиным и уговаривают его согласиться. Москва ставит условие: официальный Киев должен согласиться на формулу, предполагающую, что разные пункты минских соглашений будут исполняться одновременно. Париж и Берлин вместе уговаривают Киев согласиться. Аргументы западных партнеров: санкции не могут быть бесконечными, надо что-то делать. Зеленский - соглашается. Формулу спускают для проработки на уровень советников.

БЕРЛИН. 02-11.09.2019. Встречи советников глав государств, призванные подготовить почву для общения лидеров нормандского формата. На встречах - представители Украины Андрей Ермак, Вадим Пристайко. Россию представлял Владислав Сурков. Собеседники LIGA.net среди дипломатов пересказывают, что в эти дни шел длительный пинг-понг условиями. Но в итоге стороны согласовали "в целом" формулу Штайнмайера.

ВАЖНО. Все это время продолжаются консультации лидеров, помощников и дипломатов "по телефону". Включить их в хронологию невозможно, так как содержание разговоров тет-а-тет и точные даты неизвестны.

МИНСК. 18.09.2019. Заседание контактной группы. На встрече от Украины - Леонид Кучма, от России - Борис Грызлов. Присутствует от ОБСЕ Мартин Сайдик. В комнате переговоров также были представители террористических организаций ДНР и ЛНР. На этой встрече должны были подписать общий документ, касающийся формулы Штайнмайера. Это - один документ на всех. Как рассказывают два источника LIGA.net, ставить подпись Кучма отказался.

МИНСК. 01.10.2019. Повторное заседание контактной группы. Но на этот раз "один документ на всех", согласно условию Украины, преобразуется в письма. Мартин Сайдик обращается с письмом к каждой из сторон, и стороны - Украина и Россия - письменно ему отвечают. Для чего это сделано: во-первых, снимает вопрос легализации террористических организаций, которым предложили бы поставить свои подписи в конце. Во-вторых, документ перестает быть "документом с подписями", чем снимается обязывающий характер. "Нам написали: вот формула Штайнмайера. Мы ответили на это письмо: "Украинская сторона принимает текст этой формулы". Это не имеет никакой юридической силы", - пересказывает осведомленный дипломат.

КИЕВ. 01.10.2019. Президент Владимир Зеленский дает брифинг и сообщает: "Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки". По его словам, теперь Украина должна разработать новый закон об особом статусе для Донецка и Луганска, куда будет имплементирована формула Штайнмайера. На брифинге Зеленский огранчилися двумя деталями: местных выборов в Донецке и Луганске не будет (и особого статуса соответственно), если РФ не выведет войска и не вернет границу.

ДВА СЦЕНАРИЯ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Собеседники LIGA.net среди дипломатов дополняют: это должны быть честные местные выборы по украинским законам, инициированные Украиной в Луганске и Донецке.

"Но не может быть выборов, пока там войска. Не может быть выборов, пока не мы контролируем границу. Не может быть выборов, пока в подвале пленные. Что это означает? Что Москва - хочет или нет - должна выполнять минские соглашения", - полагают в команде Владимира Зеленского.

Высокопоставленные собеседники в команде президента говорят LIGA.net, что не готовы "вечно заниматься Донецком и Луганском". Происходящее сейчас, говорят они, - это "последняя попытка остановить войну". Если это не удастся в ближайшее будущее - "в самое ближайшее будущее" - тратить еще пять лет в команде, по их словам, не собираются. Если в рамках нормандского формата на уровне лидеров получится выйти на варианты решения войны - Офис президента готов вынести их на референдум. Но не исключено, что до этого не дойдет - по вине Москвы.

Сценарий первый. В рамках переговоров и компромиссов Донецк и Луганск получат шанс вернуться в Украину, но без "народной милиции" и любых других прав, не предусмотренных децентрализацией, которая и так реализована в Украине. Будут честные местные выборы с участием уехавших переселенцев - они "разбавят тех, кому промыли мозги". По украинским законам. Под украинским флагом. Об этом могут договориться, например, на уровне лидеров нормандского формата. При этом России дадут шанс выйти из войны, сохранив лицо. Россия согласится вывести все свои войска и разоружить боевиков, передав контроль над границей. "Как они это будут делать - это не наша проблема", - говорят собеседники среди украинских дипломатов.

Сценарий второй. Замораживание конфликта. Формы могут быть разные. Но если текущие переговоры ни к чему не приведут, Москве придется и дальше платить за содержание Донецка и Луганска - как из-за санкций, так и напрямую террористам. Украина в этом сценарии помогает переселенцам, но перестает всерьез заниматься реинтеграцией, по-возможности продолжая бороться за продление санкций. Спустя пару лет оккупированная Россией часть Донбасса окончательно превратится в никому неинтересный заброшенный анклав бандитов.

Возможно на столе Владимира Зеленского есть другие сценарии. Однако опрошенные LIGA.net члены команды о них не слышали. Позиция самого президента доподлинно неизвестна, кроме предвыборного обещания попытаться закончить войну. Давать публичные комментарии по этой теме никто в Офисе президента не захотел: "Все, что можно было сказать - президент сказал на брифинге".

ПОЧЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ

В команде Владимира Зеленского кадровый дефицит. Хождение по тонкому льду в играх с Владимиром Путиным может кончится дорогой ошибкой. Петр Порошенко выстраивал многоходовки, пять лет убегал от конкретики по минским соглашениям, настаивая на одном: сначала - прекратите стрелять и отпустите заложников. Не обошлось без политического лицемерия: бывшая власть позволяла себе куда более радикальные "уступки без уступок" - амнистию боевиков и особый статус. Однако амнистия так и осталась проголосованной, но не подписанной, а особый статус - без имплементации. Большая игра - большие ставки.

Президент Зеленский не сможет продолжить игру Порошенко. Ему придется придумать свою. Но кадровых сил и опыта для успешной ее реализации может не хватить. Команда и опыт Зеленского - основные проблемы любого из сценариев. И пока что ни президент, ни его окружение не делают ничего, чтобы это изменить и привлечь опытных профессионалов.

Изгнание Романа Бессмертного за особое мнение - подтверждение импульсивности президента. Независимость позволил себе и Леонид Кучма, отказавшись ставить подпись и требуя доработки подхода к подписанию формулы Штайнмайера. Если бы "уволили" и его, то некому было бы предотвратить ошибку.

Клуб западных союзников в лице Берлина и Парижа закрыт - позиция этих стран по Северному потоку-2 и ситуации в ПАСЕ не оставляют иллюзий. Владимир Зеленский может рассчитывать только на себя и поддержку политического истеблишмента. Но предпочитает опираться на кадры Квартала 95 и коллег по бизнесу, среди которых мало дипломатов и специалистов во внешней политике.

Такой кадровый подход создает множество микротрещин. Журналисты - не нужны (в итоге первое сообщение о согласованной формуле Штайнмайера страна узнала из России - это провал коммуникации), союзники в Раде - не нужны (потому голосов начинает не хватать), опытные специалисты во власти - не нужны (потому начинаются провалы на внешнем треке).

Зеленский искренне верит, что все делает правильно. Но цена ошибок может оказаться слишком высокой. Формула Штайнмайера может стать как безобидной "уступкой без уступки", так и по-настоящему тяжелым поражением Владимира Зеленского и Украины.

Встреча лидеров нормандской четверки состоится в Париже. Это будет экзамен на президента. Владимиру Зеленскому понадобится дипломатическое мастерство и гибкость, чтобы выдержать совместный натиск вчерашних союзников и старого врага, продавив украинскую повестку для оккупированной части Донбасса. И при этом не забыть о Крыме.