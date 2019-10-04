СМИ: Попавшие под санкции самолеты Пригожина летали в Сирию и Африку 4.10.2019, 8:58

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Журналисты провели расследование.

Самолеты близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, которые находятся под санкциями Минфина США, часто летали в Сирию и Африку. Об этом в совместном расследовании с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) пишет "Новая газета". Журналисты ссылаются на неназванные источники.

Речь идет, в том числе, о бизнес-джете Embraer ERJ‑135 с регистрационным номером M-SAAN. Сообщается, что на нем в апреле 2019 года, спустя неделю после государственного переворота в Судане, российская военная делегация полетела в эту страну.

Еще через неделю, по данным журналистов, тот же самолет снова полетел из Москвы в столицу Судана Хартум. На борту, отмечает издание, были высокопоставленные суданские чиновники.

Ранее СМИ писали о полетах другого самолета с бортовым номеров M-VITO в Сирию, Ливан и Африканские страны. После публикаций бизнес-джет прошел перерегистрацию и получил номер RA‑02791, а его новым обладателем стала питерская компания "Транс Логистик". И сама компания, и ее руководство — условные фигуры, пишет "Новая Газета". Они числятся в списке номинальных структур, аффилированных с Евгением Пригожиным.

Журналисты выяснили, что еще один "санкционный" самолет, связанный с Пригожиным, с бортовым номером VP-CSP, прилетел в столицу ЦАР Банги за 10 дней до гибели там российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в ЦАР для съемки документального фильма предположительно о деятельности в стране ЧВК и других компаний, связанных с Пригожиным. Журналисты были убиты 30 июля 2018 года, детали их смерти до сих пор не установлены.

Также журналисты отследили еще два воздушных судна, связанных с Пригожиным, о которых ранее писало Радио Свобода. Самолеты — Cessna 182 с бортовым номером RA‑67717 и Cessna 182T с номером RA‑67581 — также прилетали в ЦАР в июле 2018 года.

Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил журналистам только один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнера".

Журналисты отправили вопросы для материала в пресс-службу компании Пригожина "Конкорд". Ответы бизнесмена были опубликованы в соцсети "ВКонтакте". По словам Евгения Пригожина, бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит, и он на нем не летает. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать не стал.