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«Типичная Беларусь»: В министерстве решили, что их главная проблема – это мобильники

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  • 4.10.2019, 9:03
  • 1,119
«Типичная Беларусь»: В министерстве решили, что их главная проблема – это мобильники
ФОТО: СВЕТЛАНА МАКОВЕЕВА

Чем занимаются чиновники вместо того, чтобы разгрузить учителей.

Министерство образования: съемка педагогов в компрометирующих обстоятельствах недопустима. Это позиция как две капли воды похожа на ту в которой МВД хотело прикрыть непрофессионализм сотрудников запретом на съемку. Министерства разные, а подходы одни и те же, пишет Telegram-канал «Типичная Беларусь».

Вместо того, чтобы решать проблему перегруженности педагогов, проводить работу над их психологическим состоянием, в министерстве решили, что их главная проблема – это мобильники. Время решения проблем идиотскими запретами давно прошло, но, видимо, это плохо доходит до чиновников. Этот запрет только подстегнет учеников фиксировать идиотизм, который часто творится в школе».


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