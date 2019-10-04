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Владимир Шанцев: Это же так довела колхозная номенклатура страну!

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  • 4.10.2019, 9:29
  • 1,476
Владимир Шанцев: Это же так довела колхозная номенклатура страну!

Случай на пикете по сбору подписей в Горках.

Оппозиционный активист Владимир Шанцев рассказал в «Фейсбуке» о разговоре с молодой белорусской парой на на пикете по сбору подписей в Горках.

«Пикет в Горках. Собираем подписи за Жарновского Максима. Поставили подписи молодая пара. Разговорились. У обоих высшее образование, но работают в Литве дальнобойщиками, зарплата 2000 евро в месяц. А теперь внимание! Молодая девушка-врач по образованию! Это же так довела колхозная номенклатура страну, что врачи вынуждены водителями работать!»


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