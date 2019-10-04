В Киев приехала помощник госсекретаря США 4.10.2019, 9:32

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Twitter

В повестке визита — помощь украинским ветеранам и ситуация на Донбассе.

В Киев 3 октября приехала помощница государственного секретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине, передает gordonua.com.

"Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины", – говорится в сообщении.

Госдеп США сообщил, что в Киеве помощник госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, неправительственными и общественными организациями, чтобы обсудить поддержку ветеранов и конфликт на Донбассе.