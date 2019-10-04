В Киев приехала помощник госсекретаря США
- 4.10.2019, 9:32
В повестке визита — помощь украинским ветеранам и ситуация на Донбассе.
В Киев 3 октября приехала помощница государственного секретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине, передает gordonua.com.
"Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины", – говорится в сообщении.
Госдеп США сообщил, что в Киеве помощник госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, неправительственными и общественными организациями, чтобы обсудить поддержку ветеранов и конфликт на Донбассе.
(2/2) @CSOAsstSec began her visit to Kyiv by visiting the Maidan and paying her respects to the Heavenly Hundred who sacrificed their lives in support of Ukraine’s Euro-Atlantic path. pic.twitter.com/Ua7lVImaMB— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2019 г.