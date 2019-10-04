закрыть
4 октября 2019, пятница, 10:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Саудовской Аравии обнаружили загадочные дворцы древней цивилизации набатеев

  • 4.10.2019, 9:38
  • 2,907
В Саудовской Аравии обнаружили загадочные дворцы древней цивилизации набатеев

Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена.

Группа археологов приступила к съемке части Саудовской Аравии, на которой сохранились каменные сооружения древней цивилизации набатеев. Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена, сообщает ВВС.

Каменистые пустыни вокруг древнего города Аль-Ула славятся своими видами звездного неба. Благодаря отсутствию крупных городов и источников искусственного света небесные светила там предстают во всем разнообразии.

Этот район притягивает все больше археологов. Исчезнувшая цивилизация набатеев пережила период своего наивысшего рассвета в течение примерно двух веков после 100 г. до н. э.

Столица Набатейского царства находилась в живописном городе Петра в нынешней Иордании. Второй столицей был город Хегра (современный Мадаин-Салаих) в Аль-Уле.

Археологи планируют впервые исследовать участок земли, по размеру эквивалентный территории Бельгии. В проекте занята команда из 60 экспертов. За два года они изучат территорию площадью 3300 кв. км.

Фото: RICHARD DUEBEL
Фото: RICHARD DUEBEL
Фото: EPA
Фото: RICHARD DUEBEL

популярное за неделю

Мнение

Cпрятанные обиды и мифология Лукашенко
Cпрятанные обиды и мифология Лукашенко Валерий Карбалевич
Кремль попытается закрепить «формулу Штайнмайера» и в Беларуси
Кремль попытается закрепить «формулу Штайнмайера» и в Беларуси Андрей Санников
Господа изменники, ваше время вышло
Господа изменники, ваше время вышло Максим Винярский
Вопрос к Лукашенко
Вопрос к Лукашенко Станислав Богданкевич