В Саудовской Аравии обнаружили загадочные дворцы древней цивилизации набатеев 4.10.2019, 9:38

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Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена.

Группа археологов приступила к съемке части Саудовской Аравии, на которой сохранились каменные сооружения древней цивилизации набатеев. Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена, сообщает ВВС.

Каменистые пустыни вокруг древнего города Аль-Ула славятся своими видами звездного неба. Благодаря отсутствию крупных городов и источников искусственного света небесные светила там предстают во всем разнообразии.

Этот район притягивает все больше археологов. Исчезнувшая цивилизация набатеев пережила период своего наивысшего рассвета в течение примерно двух веков после 100 г. до н. э.

Столица Набатейского царства находилась в живописном городе Петра в нынешней Иордании. Второй столицей был город Хегра (современный Мадаин-Салаих) в Аль-Уле.

Археологи планируют впервые исследовать участок земли, по размеру эквивалентный территории Бельгии. В проекте занята команда из 60 экспертов. За два года они изучат территорию площадью 3300 кв. км.

Фото: RICHARD DUEBEL

Фото: RICHARD DUEBEL

Фото: EPA