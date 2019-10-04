Белорусов на переписи спрашивают о намерении уехать за границу 3 4.10.2019, 9:48

В переписи уже приняли участие более восьми тысяч человек.

В ночь с 3 на 4 октября в Беларуси официально началась перепись населения. Первый этап переписи проходит онлайн на порталах census.by и перепись.бел. Для него необходимо иметь телефон с рабочей белорусской сим-картой, сообщает «Белсат».

На момент публикации статьи участие в переписи уже приняли 8166 человек (данные обновляются каждые 5 минут).

Онлайн—перепись продлится до 18 октября. После чего с 21 октября переписчики начнут ходить по квартирам белорусов. Завершится она 30 октября.

Тот, кто не хочет, чтобы к нему пришли домой, может принять участие в переписи онлайн. Также можно прийти на стационарные участки.

Граждане Беларуси, которые постоянно проживают за границей более одного года, переписи не подлежат. Тем же, кто на момент переписи находится за границей, следует иметь смс-роуминг.

«Загранице» в переписи посвящен отдельный блок вопросов. Начинается он с довольно «деликатного» вопроса: «Собираетесь ли вы уехать из Республики Беларусь?», сообщает tut.by.