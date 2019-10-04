Возле Львова совершил аварийную посадку самолет Ан-12 4.10.2019, 9:54

Иллюстрационное фото

Погибли несколько человек.

Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от Международного аэропорта Львов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"4 октября в 7.10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до Международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", – говорится в сообщении.

В 7.46 самолет обнаружили, он находился на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

"Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета", – пишет пресс-служба ГСЧС.

Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Сообщается, что в операции участвуют 41 спасатель и семь единиц техники.

На своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк написал, что в результате аварийной посадки самолета есть погибшие.

По его словам, Ан-12 выполнял чартерный грузовой рейс по маршруту Виго (Испания) – Львов, на борту находилось семь человек.

"После запроса экипажем воздушного судна разрешения на посадку на аэродром Львов в 6.48 самолет исчез с экранов радаров и была потеряна радиосвязь с экипажем. На аэродроме Львов был объявлен сигнал "Тревога", уведомлены спасательные службы", – написал Лавренюк.

По предварительным данным, есть погибшие.

Чиновник отметил, что у самолета закончилось горючее.

"Начато расследование указанного события", – добавил он.