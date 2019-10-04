Николай Статкевич: Лукашенко вынужден терпеть 1 4.10.2019, 9:59

Николай Статкевич

Города долго не затихают, когда лидер БНК говорит, что диктатор должен уйти.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал Charter97.org о своей встрече с жителями города Молодечно. Задать вопросы лидеру БНК на пикет по сбору подписей пришло более 70 человек.

«Когда я начинаю говорить, что Лукашенко надо уходить, что он камень на ногах у нашего народа, то город потом не затихает еще очень долго. То, что мы делаем – это терапия страха. К сожалению, человеческое общество не придумало еще средств преодоления страха, кроме как личный пример и тренировка. Сейчас мы проводим тренировку – в 16 городах мы провели встречи с населением.

Видно, что власть боится перечить нам открыто, скажем так. Боится останавливать эту политическую кампанию, потому что выборы. Мы воспользуемся этой возможностью свободы для того, чтобы немного расшевелить общество. Как я говорю: «Я приехал к вам, чтобы поделиться с вами смелостью, достоинством, чтобы дать вам немного надежды». Потому что нас значительно больше. Их сегодня мало, сколько их там – несколько сотен, тысяча чиновников, правоохранителей и их семей. А нас – миллионы! Просто нужно поверить в себя, и мы изменим ситуацию.

Мы знаем по опыту прошлых встреч: в городах, куда мы приезжали, очень долго не затихают дискуссии. Мне даже начинают писать и спрашивать, когда я снова к ним приеду. Мы сейчас реально будоражим провинцию, но Лукашенко терпит. Ситуация такая, что вынужден терпеть».