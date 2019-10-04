Белстат предлагают штрафовать за русскоязычные СМС 4 4.10.2019, 10:22

Рассылка СМС исключительно по-русски нарушает закон.

Языковая активистка Алина Нагорная призвала в «Facebook» присылать массовые жалобы по поводу рассылки Белстатом русскоязычных СМС-сообщений с призывом принять участие в переписи населения, сообщает «Белсат».

Образец обращения активистка выложила на своей странице.

Алина Нагорная отмечает, что рассылка СМС исключительно по-русски нарушает статью 9.22 КоАП, так как создает препятствие для нее относительно использования государственного белорусского языка.