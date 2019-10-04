Прокол кооператива «Озеро» 4.10.2019, 10:27

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Правительство РФ способно лишь расхищать и тратить.

Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Речь идет о 60 миллионах кредитных карт как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт).

Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, подтвердили их подлинность и назвали утечку самой крупной в российском банковском секторе, пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Объявление о продаже свежей базы крупного банка появилось в минувшие выходные на специализированном форуме.

Если учесть, что «Сбербанк» — крупнейший банк РФ по охвату населения, то масштаб угрозы очевиден.

К слову, недействительные карты тоже имеют ценность, так как содержат информацию о предыдущих платежах владельцев.

Речь идет непросто о безопасности или провале одного конкретного владельца массива данных. Вновь всплывает целый перечень вопросов, которые ужасно решаются в РФ при действующей власти.

Личные данные — это нефть 21 века. И далеко не всегда ее требуется воровать — можно легально купить у владельца, который, собственно, и монетизирует эту самую новую нефть, а потому заинтересован в праве собственности на массивы данных.

Такими данными владеют банки, сотовые операторы, интернет-провайдеры, поисковые системы и владельцы социальных сетей.

Путинский режим, который и должен обеспечивать безопасность данных, очередной раз продемонстрировал свою полную беспомощность и некомпетентность перед лицом новых вызовов 21 века.

Большую роль в этом сыграл запредельный уровень коррупции, когда сами охраняющие структуры, якобы обеспечивающие и регулирующие безопасность данных, не прочь их украсть и сбыть по дешевке.

В итоге мы приходим все к тому же выводу: пока во главе страны находится ОПГ «Озеро», всевозможная цифровая экономика, о которой нам сладко поют пропагандисты из телевизора — блеф и утопия. Действующая власть в принципе не умеет сохранять и управлять средствами, она способна лишь их расхищать и тратить.