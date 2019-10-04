Видеофакт: Как Зеленский пародировал и смеялся над Лукашенко 2 4.10.2019, 10:31

1,563

Владимир Зеленский

Сегодня президент Украины встретится с белорусским диктатором в Житомире.

В бытность шоуменом бущуий президент Украины Владимир Зеленский многократно пародировал Лукашенко в популярной передаче студии «Квартал 95», сообщает «Радыё Свабода».

Не раз Зеленский сам перевоплощаясь в Лукашенко. Здесь узнаваемым сиплым голосом Лукашенко напрашивается к «нормандцам» в миротворцы по Украине.

«Пожалуйста, ну возьмите меня в свою группу. Будет «Нормандская пятерка». Нет? Хорошо, давайте тогда хотя четверка с половинкой. А на ниточке? А на сопельке?»

Недавно на международной конференции в Киеве Зеленский снова от души посмеялся над Лукашенко - правда, уже не в своем исполнении. На ужине в честь иностранных гостей актеры студии «Квартал 95» показали миниатюру, как Лукашенко пытается сделать поздравительное селфи в чате на мобильный телефон. Сначала видно только ухо и половина глаз, потом отдельно усы и наконец портрет в рамке.