Психологи рассказали, как мы оцениваем людей по именам 4.10.2019, 10:35

Насколько эти ассоциации соотносятся с реальностью?

Психологи утверждают, что мы ассоциируем звуки в именах с определенными чертами личности. Как зовут экстраверта? Кэти. Или Джек, или Картер. Но не Джоанна, Оуэн или Лорен — эти люди скорее эмоциональны и склонны к компромиссам. К таким выводам пришли канадские психологи, изучившие восприятие имен. Их работа опубликована в научном журнале Journal of Experimental Psychology, пишет «Нож».

В выборку попали 180 участников, которым нужно было охарактеризовать популярные имена. В результате трех экспериментов выяснилось, что имена с сонорными звуками (m, l, n и др.) ассоциируются с доброжелательностью, эмоциональностью и ответственностью. Имена с взрывными согласными (t, k, p и др.) участники связывали с экстраверсией. Вероятно, люди вспоминали своих знакомых с такими именами? Ученые опровергли эту гипотезу, включив в список имен вымышленные.

Тогда психологи решили выяснить, насколько эти ассоциации соотносятся с реальностью. Они провели онлайн-исследование среди тысячи человек, однако связи между чертами личности и именами не наблюдалось. Как полагают ученые, мы научились придавать звукам эмоциональную окраску, вписывать их в контекст: мягкие, обволакивающие сонорные передают спокойствие, короткие и резкие слоги с взрывными согласными звучат энергично и дерзко.