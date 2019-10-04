Падение самолета возле Львова: появились новые подробности 4.10.2019, 10:49

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Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Число погибших выросло.

Недалеко от аэропорта Львова военный самолет АН-12 совершил аварийную посадку. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 4 октября в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12, сообщает УНИАН.

«В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета», - сообщили в ГСЧС.

В аэропорту "Львов" сообщили, что самолет летел из испанского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки. Сразу же перед планируемой посадкой он исчез с радаров. "В 6:45 самолет исчез с радаров, а в аэропорту совместно со спасателями начали спасательно-поисковые работы", - говорится в сообщении.

Как сообщил отдельно председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в социальной сети Facebook, на борту самолета Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина Аэроальянс» находились семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов. По его словам, самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники. «Согласно предварительным данным есть погибшие. Аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование указанного происшествия», - заявил Соколюк.

Число погибших в результате аварийной посадки самолета во Львовской области возросло до пяти человек.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Читайте также Закончилось топливо: министр сообщил о 4 погибших в результате падения самолета возле Львова «Пятеро погибших», - написал он.

Ранее министр отметил, что аварийную посадку самолет совершил в селе Сокольники возле аэродрома.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина-Аероальянс», по предварительной информации, с 3 членами экипажа на борту, по маршруту Вико (Испания) – Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники возле аэродрома», – отметил Криклий. По его словам, аварийную посадку самолет совершил в связи с тем, что закончилось топливо. На данный момент, как добавил министр, начато расследование.

В Сети опубликовали первое видео с места крушения Ан-12 в районе Львовского аэропорта.

Как видно на обнародованных кадрах, во время аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения.