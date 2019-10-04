Казалось, при чем тут Лукашенко 5 Андрей Санников

4.10.2019, 10:46

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Андрей Санников

Причина отмены визитов европейских политиков вполне очевидна.

А почему так сдулись все белорусские «аналитики»?

Самые умные и информированные?

Ведь произошла настоящая сенсация: в Минск отказалась приехать Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини!

А еще о неприезде сообщил один из самых опытных и информированных политиков Европы министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Потом попытались связать все это с неприездом министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который должен присутствовать на похоронах Корнеля Моравецкого, легенды польской «Солидарности» и отца нынешнего премьера Польши — опять во всем виноваты поляки!

Последним отказался приехать в Минск самый преданный друг Лукашенко последнего времени министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Офис Могерини со всей брюссельской откровенностью заявил, что поездка откладывается из-за изменеий в планах некоторых участников визита.

Типа, не только мы. Песня, а не объяснение.

Потом все же добавили, чтоб уж совсем не облажаться — решение принято после контактов с белорусской стороной.

И тут довелось испытать настоящее удовольствие: наблюдать как рьяно "белорусские аналитеги» кинулись оправдывать Лукашенко. Он, мудрейший, их, европейцев, покорно так ждал, а они не могли даже свои планы поездок согласовать.

Или, он так спешил вернуться в Минск из далекого Еревана, а они решили, что он не успеет с ними встретиться и отказались приехать.

Или, он все равно не смог бы с ними встретиться, потому что должен быть в Житомире (в ЖИТОМИРЕ!).

Или, что для Лукашенко унизительно встречаться с уходящей Могерини, и он предпочтет встретиться с новым Боррелем.

Или, как один договорился, приезд этих чиновников вообще не имеет значения.

Или, что это европейцы сами виноваты, что создали невыносимые условия для приезда самих же себя в Беларусь, как они издевательски называют в «последнюю диктатуру в Европе».

Казалось, при чем тут Лукашенко, если это европейцы отказались ехать в Минск, а не он к ним.

Да при всем.

Визиты отменили из Минска. И причина отмены вполне очевидна.

Мне только интересно, кто предупредил европейцев, чтобы не приезжали? Кто этот whistleblower?

В общем, наблюдаем за Житомиром.

Андрей Санников, «Фейсбук»