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Видеофакт: Калмыкский активист выступил по-украински на митинге против экс-главаря «ДНР»

  • 4.10.2019, 11:05
Видеофакт: Калмыкский активист выступил по-украински на митинге против экс-главаря «ДНР»
Санал Молотков

В комментариях украинцы поддержали активиста.

В России в столице Калмыкии Элисте активист из числа протестующих против назначения экс-главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром города обратился к нему на украинском языке. Видео обнародовано на YouTube-канале "Эренцен Доляев", cообщает "Гордон".

"Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту на Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову? Ви поважаєте калмицьку мову?" – заявил Санал Молотков. В комментариях украинцы поддержали активиста и обратили внимание на его хороший украинский.

После назначения Трапезникова на пост мэра Элисты 26 сентября в городе сразу же начались массовые акции протеста. Жители города называют "руководителей "ДНР" преступниками и "бегущими крысами".


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