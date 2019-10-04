Видеофакт: Калмыкский активист выступил по-украински на митинге против экс-главаря «ДНР» 4.10.2019, 11:05

Санал Молотков

В комментариях украинцы поддержали активиста.

В России в столице Калмыкии Элисте активист из числа протестующих против назначения экс-главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром города обратился к нему на украинском языке. Видео обнародовано на YouTube-канале "Эренцен Доляев", cообщает "Гордон".

"Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту на Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову? Ви поважаєте калмицьку мову?" – заявил Санал Молотков. В комментариях украинцы поддержали активиста и обратили внимание на его хороший украинский.

После назначения Трапезникова на пост мэра Элисты 26 сентября в городе сразу же начались массовые акции протеста. Жители города называют "руководителей "ДНР" преступниками и "бегущими крысами".