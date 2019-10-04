Медики рассказали, как пить алкоголь без последствий для здоровья 25 4.10.2019, 11:25

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Будем реалистами.

Все мы знаем, что самый верный способ сохранить здоровье — отказаться от алкоголя. И, тем не менее, будем реалистами — иногда отказаться от пары бокалов вина просто невозможно. Медики рассказали, как снизить отрицательное влияние спиртных напитков на организм, пишет bb.lv.

РАССЧИТЫВАЙТЕ ДОЗУ

Разрешенное врачами количество алкоголя — это 8 мл спирта в сутки. Это значит, что без проблем организм взрослого человека может переработать 150 мл вина или 30 мл крепкого алкоголя в сутки. Причем имейте в виду, что принцип «воздерживаться от алкоголя всю неделю, а потом в выходные выпить целую бутылку» не работает. Такой подход сильно перегружает организм.

ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ

С алкогольными напитками принцип «меньше, но лучше» — один из самых надежных. Покупайте только сертифицированную продукцию в проверенных магазинах.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОРЦИИ АЛКОГОЛЯ ВЫПИВАЙТЕ СТАКАН ВОДЫ БЕЗ ГАЗА

Часто во время застолья мы прост забываем пить воду, а это большая ошибка! Дело в том, что алкоголь способствует обезвоживанию, так что чередуя вино с водой, вы восстановите баланс жидкости и здорово поможете организму. Не говоря уже о то, что наутро после праздника вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ НАПИТКИ

Да, эта старая истина может вас на самом деле выручить. Не нужно не повышать, ни понижать градус — в течение вечера пейте только тот напиток, с которого начали. И будьте особенно осторожны с коктейлями. Если очень их любите, то смешивайте их сами, из качественных ингредиентов. И старайтесь выбирать рецепты, для которых нужен только один алкогольный ингредиент, а все остальное — соки или газированная вода.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ЕДИТЕ

Идеальная закуска — сочетание медленных углеводов и легких белков. Например, курица или рыба с овощами, зеленый салат и свежая зелень.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИТЬ КАК МИНИМУМ ЗА 3 ЧАСА ДО СНА

Почему это важно? Потому что ночью желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, он попросту не запрограммирован на то, чтобы в ночное время перерабатывать алкоголь (а заодно и тяжелую пищу). А значит, алкоголь, выпитый непосредственно перед сном, усваивается и выводится из организма медленнее. Именно это и становится причиной плохого самочувствия утром. Вы собираетесь ложиться спать примерно в полночь? После 21.00 переходите на безалкогольные напитки.