У Крымского моста обнаружили бомбы 3 4.10.2019, 11:34

2,628

Фото: МЧС

Они датируются временами Второй мировой войны.

В восточной части Крыма обнаружили не менее десяти взрывоопасных предметов Второй мировой войн, три из них находились в районе Крымского моста, сообщает РБК.

В 20 м от моста в условиях плохой видимости в воде специалисты обнаружили две авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг, а также одну гранату. Все взрывоопасные предметы были извлечены и доставлены на полигон для уничтожения.

Еще две осколочные авиабомбы весом 10 кг были найдены на территории Комсомольского парка и и в районе «Дворца пионеров» в Керчи. Более того, немецкую противопехотную авиабомбу весом 1 кг нашли в районе мемориального комплекса «Аджимушкай» городского округа Керчь.

Фото: МЧС

Фото: МЧС