Верховная Рада назначила новый состав ЦИК 3 4.10.2019, 11:50

В нее вошли представители основных парламентских фракций.

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает Интерфакс-Украина, народные депутаты на заседании в пятницу большинством голосов поддержали проекты постановлений о назначении членов ЦИК.

В состав Центральной избирательной комиссии входит 17 членов: Оксана Боярчук, Юрий Буглака, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Греня, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий.

В поддержку каждого из претендентов народные депутаты отдавали более 300 голосов, тогда как минимально необходимое для положительного решения количество — 226.

Новый состав ЦИК состоит из 12 представителей, выдвинутых фракцией «Слуга народа», двух представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», по одному кандидату от «Батькивщины», «Евросолидарности» и «Голоса».

10 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В документе указано, что комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость».

11 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать представление о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.

13 сентября Рада поддержала решение об увольнении всего состава ЦИК.