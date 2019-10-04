Белстат объяснил, почему женщинам во время переписи задают слишком личные вопросы 11 4.10.2019, 11:55

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Иллюстрационное фото

Мужчинам эти вопросы не задают.

В полночь 4 октября в стране стартовала перепись населения. Белорусы стали так активно заполнять анкеты онлайн, что сайт переписи «упал». Тех же, кто уже успел заполнить бланки удивило, почему у девушек спрашивают, сколько детей они планируют рожать, а у мужчин — нет.

«Детский» вопрос в анкете, с которой к вам придет переписчик, выглядит так.

Для тех, кто будет проходить перепись онлайн, вот так.

— Мужчинам эти вопросы не задают. Но почему? — интересуются читатели tut.by. — Неужели для мужчин это не важно?

В Белстате говорят, что сейчас во всем мире актуальна проблема старения населения. Вопрос о том, сколько детей вы родили, был в анкетах и раньше, а вот про планы о сыновьях и дочках белорусок спросили впервые.

— Конечно, вопрос о детях пара обсуждает совместно, но рожать женщине. Поэтому по рекомендациям ООН на него отвечают именно женщины, — пояснила Татьяна Лапковская, пресс-секретарь Национального статистического комитета.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях.

Переписаться можно будет через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).