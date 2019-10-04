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Премьер-министр Японии снова назвал Курилы японской территорией

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  • 4.10.2019, 11:59
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Премьер-министр Японии снова назвал Курилы японской территорией
Синдзо Абэ
Фото: AP

Территориальные споры не утихают много лет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении привести к «расцвету» потенциал российско-японских отношений, передает Tokyo Shimbun.

Для этого, по словам Абэ, необходимо решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе советско-российской декларации 1956 года. Он также указал на продвижение совместной экономической деятельности с Россией на островах Южных Курил, которые Япония называет северными территориями, пишет РБК.

В начале сентября Абэ встретился с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ). По итогам встречи лидеры отметили, что планируют продолжать переговоры по заключению мирного договора.

Токио и Москва до сих пор не могут заключить соглашение по итогам Второй мировой войны из-за спора по поводу принадлежности четырех Южных Курильских островов: островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.


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