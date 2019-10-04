Американка вписывала в лотерейные билеты одно и то же число и разбогатела 2 4.10.2019, 12:18

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Она решила потратить часть денежного приза на празднование 20-й годовщины свадьбы.

Жительница американского штата Мэриленд вписывала в лотерейные билеты одно и то же любимое число и сорвала куш. Об этом сообщает lenta.ru.

63-летняя Памела Вендланд (Pamela Wendland) зашла с дочерью в ресторан The Jetty и купила в автомате несколько лотерейных билетов Keno. Памела призналась, что она несколько раз в неделю играет в лотерею, вписывая в билеты цифру девять.

В результате приобретенный билет с комбинацией чисел 9-19-29-39-49-59-69-79 принес победительнице 30 тысяч долларов.

Вендланд решила потратить часть денежного приза на празднование 20-й годовщины свадьбы, а остальную сумму разделить между членами семьи.