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Житомир: Лукашенко говорил по-русски, а Зеленский перешел на украинский

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  • 4.10.2019, 12:20
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Житомир: Лукашенко говорил по-русски, а Зеленский перешел на украинский

На Форуме регионов началась встреча президента Украины и белорусского диктатора. 

Это первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. «Салiдарнасць» отметила интересный момент интересный момент, произошедший на переговорах в узком составе.

Президент Украины начал со слов: «Здравствуйте, друзья!». И, как пишет БелТА, во вступительном слове перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга:

– Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи.


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