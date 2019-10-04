Житомир: Лукашенко говорил по-русски, а Зеленский перешел на украинский 17 4.10.2019, 12:20

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На Форуме регионов началась встреча президента Украины и белорусского диктатора.

Это первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. «Салiдарнасць» отметила интересный момент интересный момент, произошедший на переговорах в узком составе.

Президент Украины начал со слов: «Здравствуйте, друзья!». И, как пишет БелТА, во вступительном слове перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга:

– Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи.