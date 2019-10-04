Загадочное «трио» инвесторов скупило почти весь российский госдолг 4 4.10.2019, 12:59

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Все они разместили неконкурентные заявки.

Крупные покупатели российского госдолга, благодаря которым Минфин проводил рекордные размещения в первой половине года, вернулись на аукционы облигаций после летнего «отпуска», пишет finanz.ru.

На размещении в среду, 2 октября, где Минфин предлагал 11-летние ОФЗ 26228, более 80% выпуска снова досталось всего трем участникам.

Все они разместили неконкурентные заявки, а самая крупная из них составила 15 млрд рублей.

В результате из общего объема проданных бумаг (21,1 млрд рублей), более 70% достались единственному покупателю - это рекорд в новейшей истории рынка, отмечают в обзоре аналитики Росбанка.

Общий спрос был вдвое больше - 45,2 млрд рублей. Однако инвесторы требовали скидки к ценам рынка, или другими словами, премии по доходности.

Минфин на это не пошел и «отсек фактически половину заявок», констатирует главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. С точки зрения плана по займам - 420 млрд рублей за квартал - Минфину нужно размещать ОФЗ на 32 млрд рублей в неделю.

Но пока тактика остается прежней: сводить доходность на минимум даже в ущерб сумме, пишет Росбанк.

По аналогичному сценарию прошли аукционы прошлой недели. В ходе размещения 6-летних ОФЗ 26229 Минфин собрал заявки на общую сумму 85 млрд рублей, однако в итоге 95% объема досталось всего трем инвесторам.

Из 3-летних ОФЗ 24020 на 15 млрд рублей половина ушла в руки шести участников.

«На рынке всегда есть охотники за доходностью, и тут не без них, - говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский. - В текущей ситуации традиционных консервативных фондов на рынке немного».

ЦБ идентифицирует покупателей облигаций как преимущественно нерезидентов: за январь-июль, по оценке регулятора, они вложили в ОФЗ 769 млрд рублей, увеличив портфель до рекордных 2,559 трлн рублей и обеспечив почти 80% суммы, которую Минфин привлек в бюджет (977 млрд рублей).

В августе, по предварительной оценке центробанка, нерезиденты впервые в этом году стали чистыми продавцами ОФЗ, сократив долю на рынке с 30% до 29,7%.