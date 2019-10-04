Польские учителя могут вернуться в Беларусь 2 4.10.2019, 13:13

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Министерство внутренних дел было вынуждено передумать.

27 сентября Беларусь должна была покинуть семья польских учителей. Этот вопрос получил резонанс, и вчера белорусское Министерство внутренних дел передумало, сообщает «Белсат».

3 октября власти Гродно продолжили право на проживание Павлу Каспшику и Малгожате Красовской, сообщил портал польского меньшинства znadniemna.pl.

Это учителя-волонтеры, которых в Беларусь направил Центр развития польского образования за рубежом (ORPEG) при Министерстве национального образования Польши. С 2018 года они работали в Польской общественной школе имени короля Стефана Батория в Гродно, которая действует при не признанном властями Союзе поляков Беларуси.

Чиновники также предполагают, что Малгожата и Томаш Банашкевичи, высланные из Беларуси, могут вернуться на работу. 27 сентября семья польских учителей получила отказ Министерства внутренних дел на временное проживание в Беларуси. Они были вынуждены покинуть работу и учеников и выехать из страны в тот же день.

— Такие инциденты крайне неприязненны для польского меньшинства и Польши. От этого в первую очередь страдают дети, и этого не должно происходить, – прокомментировала вопрос для Польского радио президент СПБ Анжелика Борис.

На инцидент отреагировали польская дипломатия и парламент. 29 сентября заместитель председателя Сейма Польши Малгожата Госевска приехала в Гродненскую область и посетила польскую школу в Волковыске. Тогда она заверила, что Польша не оставит соотечественников, проживающих в Беларуси, без поддержки. Кстати, депутат узнала от белорусских пограничников, что ей запрещен въезд в Россию.

Через четыре дня белорусская администрация изменила свое отношение к учителям из Польши.

В Беларуси польский язык в школах в различных формах изучали в прошлом учебном году почти 13 000 детей. Более половины из них посещали общественные школы при польских организациях. Их представители отмечают, что количество учащихся общественных школ растет, но это не только результат общей тенденции, но и отчасти вытеснение польского языка из государственных школ.

— Общественные школы могут приглашать учителей из Польши, так как они лучше владеют языком, лучше знают конкретные сроки. Учитывая тот факт, что в государственных школах власти пытаются свести преподавание польского языка к нулю, их функции перешли к общественным школам, – рассказал нам Анджей Почобут.

Две польские государственные школы работают только в Гродно и Волковыске, и их создание финансировалось Польшей в 1990-х годах. Кроме того, в государственной системе образования в некоторых белорусских школах возможно изучение польского языка как иностранного или в рамках дополнительных занятий.

Как представители Союза поляков в Беларуси, так и Польской школьной матрицы заявляют о постепенном сокращении изучения польского языка как предмета и факультатива.