Петр Порошенко: Я услышал призыв Зеленского 13 4.10.2019, 13:21

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Петр Порошенко

Экс-президент Украины заявил, что готов помогать в реализации Минских договоренностей.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", — ответил Петр Порошенко на видеообращение президента Украины.

По словам Порошенко, предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей, которую "восприняли Германия и Франция и которую поддержали в США".

По словам пятого президента, речь идет о том, что сначала должна быть безопасность, а затем – политическое урегулирование.

Порошенко добавил, что в любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства.

По его мнению, "не русская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должен ехать на Нормандский саммит", вместе с концепцией миротворческого контингента ООН.

Порошенко также добавил, что люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, а потому любят Украину и "имеют право на то, чтобы с их мнением считались".