Минчанин: С властями нужно играть по своим правилам 4.10.2019, 14:04

А еще лучше — в свою игру.

Об этом заявил один из посетителей пикета по сбору подписей «Европейской Беларуси» в Минске, сообщает пресс-служба гражданской кампании:

- Практика показывает, что выборы у нас всегда проходят одинаково, как в театре — постановка, результат которой всегда известен. Власти устанавливают правила, по которым вы туда [в парламент — ред.] не попадете. Поэтому нужно играть по своим правилам. А еще лучше — в свою игру.

Сегодня предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь в Минске продлятся до 19.00. Они проходят возле магазинов «Океан», ГУМ и ЦУМ, у выходов со станций метро «Пушкинская» и «Тракторный завод».