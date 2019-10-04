Грета Тунберг ответила Путину так же, как раньше – Трампу 4.10.2019, 14:07

Грета Тунберг

Фото: AP Photo/Jason DeCrow

Девочка иронизирует над политиками?

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг отреагировала на критику, высказанную в ее адрес Владимиром Путиным.

В профиле своего твиттер-аккаунта, где пользователи обычно указывают информацию о себе, она написала: "Добрый, но плохо информированный подросток", сообщает "Радио Свобода".

Это прямая отсылка к словам Путина. В минувшую среду, комментируя выступление Тунберг на Климатическом саммите ООН, президент России сказал, что "не разделяет общих восторгов" по его поводу. "Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен", – сказал Путин и добавил, что "уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, использовать их".

Тунберг не в первый раз подобным образом реагирует на замечания политических лидеров в ее адрес. Когда президент США Дональд Трамп, иронизируя над ее речью в ООН, назвал ее "счастливой девочкой с прекрасным будущим", Тунберг вставила эту цитату в свой профиль.

Выступая в ООН, Тунберг подвергла резкой критике политиков за недостаточные усилия по борьбе с изменениями климата. Ее эмоциональная речь вызвала бурные обсуждения, в том числе и в России. Большинство связанных с Кремлем СМИ осудили Тунберг или же посчитали ее жертвой манипуляции неких влиятельных сил.