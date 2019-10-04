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Фотофакт: Как белорусы разрисовали башни в Индиане

  • 4.10.2019, 14:23
  • 1,086
Фотофакт: Как белорусы разрисовали башни в Индиане

Художники победили на открытом конкурсе на реализацию этого проекта.

Белорусские граффитисты Андрей Кравцов (Key Detail) и Юлия Пугач (Yu-Baba), которые живут в Нью-Йорке, разрисовали четыре башни комбикормового завода городе Гринкасл, штат Индиана, сообщается на странице проекта в Facebook, пишет tut.by.

Стоимость работ оценивается в более чем 60 тысяч долларов. Половина этой суммы была собрана на краудфандинге, оставшуюся часть покрыл выделенный грант.


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