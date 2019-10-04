В России вводят три новых налога 8 4.10.2019, 14:32

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На них настаивает Минфин.

Утилизационный сбор, туристический сбор, а также отчисления операторов сети связи общего пользования предполагается включить в Налоговый кодекс. Об этом говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленных Минфином РФ, пишет finanz.ru.

«Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор», - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Ведомство представило его в правительство еще 1 марта. В министерстве посчитали, что данные меры повысят качество администрирования платежей. Тогда речь шла об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе «Платон».

Зачем нужны новые налоги

Минфин обосновал включение в Налоговый кодекс утилизационного сбора необходимостью обеспечить стабильность его исчисления и уплаты. По мнению ведомства, благодаря этому компании получат дополнительные гарантии при изменении ключевых элементов платежа.

Кроме того, предусматривается введение туристического сбора вместо действующего в качестве эксперимента неналогового платежа - курортного сбора. В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. При этом в Республике Крым парламент решил перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.

Минфин считает, что введение туристического сбора создаст дополнительные источники дохода местных бюджетов. Средства могут пойти на финансирование строительства, ремонта и благоустройства природных, исторических и социально-культурных объектов.

Отмечается, что туристический сбор будет уплачиваться физическими лицами, проживающими в гостиницах и других объектах размещения. Введение туристического сбора планируется осуществлять по решению органа местного самоуправления с 1 января 2021 года.

Согласно документу, к плательщикам утилизационного сбора, налога на доходы операторов сети связи общего пользования и туристического сбора в течение 10 лет не будут применяться меры уголовной ответственности за их неуплату.

Позиция Счетной палаты и бизнес-сообщества

Весной после разработки Минфином проекта о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс Счетная палата РФ признала это решение непоследовательным. В контрольном ведомстве отметили, что нужно провести инвентаризацию существующих платежей и оптимизировать их, а также создать реестр обязательных платежей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «налоговое бремя на бизнес - бич нашего инвестиционного климата».

Тогда же большая «четверка» российских бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия» и «Опора России» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переводить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. По мнению объединений, администрирование новых налогов, включенных в Налоговый кодекс, означает для бизнеса рост отчетности компаний, дополнительные проверки и санкции за нарушения - вплоть до остановки деятельности фирмы и уголовной ответственности.

После этого президент РФ попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова не спешить с реализацией идеи. Однако в конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о завершении работы над законопроектом, подчеркнув, что фискальная нагрузка на бизнес не должна расти, и власти не будут корректировать налоги ближайшие шесть лет.