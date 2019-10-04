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В Беларуси освободили украинца Павла Шаройко

  • 4.10.2019, 14:42
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В Беларуси освободили украинца Павла Шаройко
Павел Шаройко
Фото: УНИАН

Гражданин Украины был осужден по статье «шпионаж».

Осужденный в Беларуси за шпионаж Павел Шаройко освобожден. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Житомире во время второго Форума регионов Беларуси и Украины, сообщает tut.by.

Напомним, во время общения с украинскими журналистами 26 сентября 2019 года Лукашенко заявлял, что готов помиловать Шаройко после того, как в Украине освободят подозреваемого в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политику. Лукашенко также рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.

Вчера, 3 октября, районный суд Чернигова освободил из-под стражи белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в сборе секретной информации в пользу «неустановленного государственного органа Беларуси». Белоруса отпустили под личные обязательства: Политика должен являться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей. При этом он не ограничен в праве выезда за пределы Украины.

Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.


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