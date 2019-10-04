Татарстан ставит на место пропагандиста Соловьева 4 Телеграмм-канал «Серпом По»

4.10.2019, 14:48

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Владимир Соловьев

И Кремль тоже может разжаловать своего телелакея.

«Вечерний мудозвон» Соловьев пожаловался на травлю. На сей раз речь не о песне Гребенщикова и насмешках Урганта. Соловьева «затравили» татары. Он оскорбил слушателя из Казани, назвав его «мразью». Официальный Татарстан охарактеризовал поведение ведущего как неэтичное. А один из жителей направил обращение в СК и Генпрокуратуру с требованием возбудить дело за разжигание межнациональной розни.

Конечно, рознь тут не при чем. Соловьев вообще щедро сыплет оскорблениями.

То скажет, что украинский журналист Гордон «позорит хорошую еврейскую фамилию». То Дудя назовет дегенератом и поинтересуется, «кто раскручивает эту ничтожную мразь?». Но здесь профессиональная зависть. А Хасанова из Казани Соловьев «мразью» назвал, обидевшись на его характеристику «лакей-путиноид».

Странно. Ведь лакей-путиноид в современной России, можно сказать, почетное звание. Его еще заслужить надо! Как виллу на озеро Комо.

А от хозяина открещиваться недальновидно. А то ведь и Путин обидеться может и разжаловать из своих телелакеев.

Телеграмм-канал «Серпом По»