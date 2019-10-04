Дело в отношении брестского активиста Моисея Мазько развалилось 4 4.10.2019, 14:51

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Моисей Мазько

Фото: b-g.by

Причастность к совершению преступления доказать так и не удалось.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета прекратил уголовное преследование активиста кампании по борьбе с аккумуляторным заводом Моисея Мазько. Постановление датируется 3 сентября, получил его на руки активист 4 октября, пишет «Брестская газета».

Активист подозревался в том, что при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел 30 спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами к пистолетам, охотничьим винтовкам и карабинам, комбинированным охотничьим ружьям, и незаконно хранил их в автомобиле. Напомним, 2 апреля этого года патроны были найдены во время осмотра машины, за рулем которой был Мазько. Его задержали, а 3 апреля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК.

Моисей Мазько свою вину не признавал с первого дня. Он заявил, что не знал, что в машине хранятся боеприпасы. Автомобиль принадлежит женскому монастырю, в котором Моисей Степанович служит экономом.

Кроме Моисея Мазько, подозреваемыми по этому уголовному делу проходили его сын Денис и еще два человека. Срок предварительного следствия несколько раз продлевался, но причастность ни одного из подозреваемых к совершению этого преступления доказать не удалось.

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Он был в числе первых, кто начал борьбу со строительством возле города этого предприятия, входит в инициативную группу по проведению местного референдума по вопросу запрета строительства в районе любых свинцово-аккумуляторных производств.