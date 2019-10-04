закрыть
4 октября 2019, пятница, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На спутнике Сатурна нашли предпосылки к зарождению жизни

1
  • 4.10.2019, 15:07
  • 1,323
На спутнике Сатурна нашли предпосылки к зарождению жизни
Энцелад
Фото: NASA / Cassini

Там могут происходить процессы, аналогичные земным.

Ученые НАСА обнаружили основные органические ингредиенты, необходимые для существования жизни, в воде, выбрасываемой гейзерами Энцелада, спутника Сатурна. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Science Alert.

Исследователи проанализировали химический состав струй из морской воды и льда, которые регулярно вырываются из-под ледяной коры спутника через трещины. Пробы были взяты с помощью межпланетного зонда Cassini. Планетологи нашли растворимые вещества, содержащие атомы азота и кислорода, которые играют ключевую роль в образовании аминокислот (из них состоят белки). Эти соединения могут вступать в глубоководные химические реакции, обеспечивая строительный материал для живых организмов.

По мнению ученых, на дне Энцелада могут происходить процессы, аналогичные земным. Морская вода смешивается с магмой, в результате чего возникают гидротермальные источники с температурой, достигающей 370 градусов Цельсия. В таких условиях органические соединения превращаются в аминокислоты, а минеральные компоненты позволяют живым организмам развиваться и размножаться без помощи солнечного света.

В ходе предыдущих исследований ученые также находили органические вещества, но они не были растворимы в воде, поэтому оставалось неизвестным, могли ли они вступать в реакции рядом с гидротермальными источниками.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип