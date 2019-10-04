На спутнике Сатурна нашли предпосылки к зарождению жизни 1 4.10.2019, 15:07

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Энцелад

Фото: NASA / Cassini

Там могут происходить процессы, аналогичные земным.

Ученые НАСА обнаружили основные органические ингредиенты, необходимые для существования жизни, в воде, выбрасываемой гейзерами Энцелада, спутника Сатурна. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Science Alert.

Исследователи проанализировали химический состав струй из морской воды и льда, которые регулярно вырываются из-под ледяной коры спутника через трещины. Пробы были взяты с помощью межпланетного зонда Cassini. Планетологи нашли растворимые вещества, содержащие атомы азота и кислорода, которые играют ключевую роль в образовании аминокислот (из них состоят белки). Эти соединения могут вступать в глубоководные химические реакции, обеспечивая строительный материал для живых организмов.

По мнению ученых, на дне Энцелада могут происходить процессы, аналогичные земным. Морская вода смешивается с магмой, в результате чего возникают гидротермальные источники с температурой, достигающей 370 градусов Цельсия. В таких условиях органические соединения превращаются в аминокислоты, а минеральные компоненты позволяют живым организмам развиваться и размножаться без помощи солнечного света.

В ходе предыдущих исследований ученые также находили органические вещества, но они не были растворимы в воде, поэтому оставалось неизвестным, могли ли они вступать в реакции рядом с гидротермальными источниками.