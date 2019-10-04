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Зенон Позняк: Хобби Лукашенко — смотреть, как расстреливают преступников

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  • 4.10.2019, 15:19
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Зенон Позняк: Хобби Лукашенко — смотреть, как расстреливают преступников
Иллюстрационное фото

Лидер партии КХП БНФ рассказал о любимом занятии диктатора.

«Я очень хорошо знаю, что такое НКВД, что такое Россия и что такое Лукашенко. Я знаю его хобби. Мне дважды с перерывом в один год это рассказал Шарецкий. Его хобби - ходить в подвал "Володарки" и смотреть, как расстреливают преступников.

Он предлагал это товарищу Шарецкому: "Семен Георгиевич, интересно, давайте". Семен Георгиевич ответил: "Да вы что! Я не ... ". А этот ему говорит: "А зря, знаете, они еще трепыхаются".

Вот это хобби этого человека. Я знаю хорошо его существо. Поэтому ехать туда ни на какой основе нельзя, пока он там будет и пока им руководит Москва», — рассказал лидер партии КХП БНФ Зенон Позняк в интервью «Радыё Свабода».


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