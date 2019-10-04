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Исследование: средний класс в РФ составил всего 7% населения

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  • 4.10.2019, 15:32
Исследование: средний класс в РФ составил всего 7% населения
Иллюстрационное фото тасс

Это всего лишь 10 миллионов человек.

Настоящий средний класс в России составляет всего 7 процентов населения, или немногим более 10 миллионов человек. Это следует из доклада Высшей школы экономики "Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика", на который ссылается РБК.

К "расширенному" среднему классу исследователи отнесли около 38 процентов населения страны. Реальные доходы половины этой группы снижались последние пять лет.

В российском среднем классе исследователи выделили ядро (7 процентов населения), ближнюю (11,2 процента) и дальнюю периферию (19,5 процента) по 16 социально-экономическим характеристикам.

Предполагается, что ядро среднего класса – это человек, имеющий подчиненных на работе, с загородным домом или крупными сбережениями, пользующийся платными медицинскими услугами и идентифицирующий себя со средним классом.

Попасть в расширенный средний класс намного легче – нужно иметь всего лишь 125 процентов от медианы денежных доходов (сейчас медиана – около 18,8 тысяч рублей в месяц в среднем по стране).

Средний класс сконцентрирован в средних и крупных городах – 54,4 процентов среднего класса живут в городах с численностью населения от 100 тысяч человек. Каждый десятый представитель среднего класса живет в Москве.

Благосостояние российского среднего класса падает, поляризация внутри него усиливается. Как утверждается в докладе, сейчас он в относительно худшем положении, чем при СССР: доля совокупных доходов, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8 процента в 1990 году до 15,1 процента в 2018 году.

Выбыть из среднего класса можно, например, при рождении ребенка, полагают в ВШЭ: при наличии одного несовершеннолетнего ребенка шанс войти в "7 процентов" падает в полтора раза, если же детей двое и более – в четыре раза.

"Зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы", – говорит автор доклада профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова.

Летом 2019 года аналитики Альфа-банка отнесли к среднему классу в 2018 году всего 30 процентов россиян. Его доля в населении снизилась с 37 процентов в 2014 году, а доля в совокупных доходах – с 48 до 39 процентов за тот же период, говорилось в исследовании. Это значит, что за пять лет страна потеряла пятую часть среднего класса.


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