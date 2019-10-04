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Грета Тунберг наносит ответный удар

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  • 4.10.2019, 15:50
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Грета Тунберг наносит ответный удар
Фото: MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES

Что означает ответ экоактивистки Владимиру Путину?

В ответ на пренебрежительные комментарии президента России Владимира Путина, прозвучавшие в среду, 2 октября, 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг (Greta Thunberg) изменила описание своего профиля в Твиттере — точно так же она поступила в сентябре в ответ на насмешливое высказывание президента США Дональда Трампа в ее адрес. «Добрая, но плохо информированная девочка», — говорится теперь в описании ее профиля, пишет Yahoo News, (перевод - inosmi.ru).

Тунберг, которую номинировали на получение Нобелевской премии за ее работу по повышению уровня информированности общественности в вопросах изменения климата, стала вдохновляющим примером для многих подростков. В сентябре она переплыла океан из Европы в США на яхте с нулевым уровнем выбросов.

В среду во время энергетического форума в Москве Путин прокомментировал недавнее выступление Тунберг в ООН, в котором активистка резко раскритиковала мировых лидеров за неспособность справиться с проблемой изменения климата. «Я, может, вас разочарую. Но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунбер, — сказал Путин. — Грете никто не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

Путин добавил, что детей, которые неравнодушны к проблемам окружающей среды, таких как Тунберг, необходимо поддерживать. Однако он также обвинил ее родителей в том, что они используют ее страсть в своих интересах.

«Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, даже для достижения столь благородных целей, это достойно лишь осуждения, — сказал Путин. — Я уверен, что Грета — девочка добрая и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в крайние ситуации».


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