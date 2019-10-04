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Президент Литвы: Мы предлагаем Беларуси альтернативу российской нефти

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  • 4.10.2019, 15:59
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Президент Литвы: Мы предлагаем Беларуси альтернативу российской нефти
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Гитанас Науседа считает, что диверсификация поставок нефти сделала бы нашу страну более независимой.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Вильнюс готов предоставить Беларуси возможность импорта нефти через Литву в качестве альтернативы импорта из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Вильнюс готов помочь Беларуси "сохранить хотя бы какую-то часть независимости", говорит литовский лидер. "Например, путем создания альтернативных каналов импорта нефти через наш порт, поскольку сейчас они полностью зависят от российского трубопровода. Они ищут альтернативу. Есть Литва", - сказал Науседа.

На вопрос, как на это отреагирует президент РФ Владимир Путин, Науседа ответил: "Не думаю, что он будет доволен, услышав это". "Но я думаю, что наш долг - помочь им", - добавил он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре после встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси достичь энергетической независимости от России.


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