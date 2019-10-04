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Исландский остров с шестью постоянными жителями признали лучшим в мире

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  • 4.10.2019, 16:11
Исландский остров с шестью постоянными жителями признали лучшим в мире

Остров Флатей привлекает любителей дикой природы со всего мира.

Исландский остров без автомобилей и с шестью постоянными жителями был признан лучшим в мире. Флатей, расположенный у северо-западного побережья Исландии и имеющий длину всего 2 километра, занял первое место в списке Big 7 Travel из 50 лучших островов 2020, сообщает «Вокруг света».

Оценки основывались на голосах читателей, публикациях в СМИ и опыта сотрудников Big 7 Travel.

Несмотря на то, что зимой на Флатее тихо, в летние месяцы число посетителей увеличивается до 9000. Люди стекаются сюда, чтобы поселиться в летних домиках и наблюдать за популяцией тупиков, проживающих на острове, и еще за 35 видами гнездящихся тут птиц.

К ним относятся чистики, моевки, глупыши, бакланы, арктические крачки и другие. Любители дикой природы могут также наблюдать на острове более 150 видов растений, а у побережья Флатея — даже увидеть косаток.

Флатей — единственный обитаемый остров архипелага из 40 островов и островков, расположенных в заливе Брейда-фьорд. До острова можно добраться только на пароме из города Стиккисхоульмюр. Отель «Flatey» — единственный на острове — работает только в течение трех летних месяцев.

Флатей известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году и является старейшей в Исландии. На островке также расположилась церковь, возведенная в 1926 году.

Топ-20 островов по версии Big 7 Travel

1. Флатей, Исландия

2. Палаван, Филиппины

3. Эспириту-Санто, Вануату

4. Соммарёй, Норвегия

5. Корчула, Хорватия

6. Аранские острова, Ирландия

7. Пемба, Занзибар

8. Барбадос

9. Ламми, Вашингтон, США

10. Бора-Бора, Французская Полинезия

11. Рава, Малайзия

12. Азорские острова, Португалия

13. Тау, Таиланд

14. Капри, Италия

15. Фрейзер, Австралия

16. Бали, Индонезия

17. Ибица, Испания

18. Кейп-Бретон, Новая Шотландия, Канада

19. Корсика, Франция

20. Санторини, Греция


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