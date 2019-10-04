Исландский остров с шестью постоянными жителями признали лучшим в мире

Исландский остров с шестью постоянными жителями признали лучшим в мире1
- 4.10.2019, 16:11
Остров Флатей привлекает любителей дикой природы со всего мира.
Исландский остров без автомобилей и с шестью постоянными жителями был признан лучшим в мире. Флатей, расположенный у северо-западного побережья Исландии и имеющий длину всего 2 километра, занял первое место в списке Big 7 Travel из 50 лучших островов 2020, сообщает «Вокруг света».
Оценки основывались на голосах читателей, публикациях в СМИ и опыта сотрудников Big 7 Travel.
Несмотря на то, что зимой на Флатее тихо, в летние месяцы число посетителей увеличивается до 9000. Люди стекаются сюда, чтобы поселиться в летних домиках и наблюдать за популяцией тупиков, проживающих на острове, и еще за 35 видами гнездящихся тут птиц.
К ним относятся чистики, моевки, глупыши, бакланы, арктические крачки и другие. Любители дикой природы могут также наблюдать на острове более 150 видов растений, а у побережья Флатея — даже увидеть косаток.
Флатей — единственный обитаемый остров архипелага из 40 островов и островков, расположенных в заливе Брейда-фьорд. До острова можно добраться только на пароме из города Стиккисхоульмюр. Отель «Flatey» — единственный на острове — работает только в течение трех летних месяцев.
Флатей известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году и является старейшей в Исландии. На островке также расположилась церковь, возведенная в 1926 году.
Топ-20 островов по версии Big 7 Travel
1. Флатей, Исландия
2. Палаван, Филиппины
3. Эспириту-Санто, Вануату
4. Соммарёй, Норвегия
5. Корчула, Хорватия
6. Аранские острова, Ирландия
7. Пемба, Занзибар
8. Барбадос
9. Ламми, Вашингтон, США
10. Бора-Бора, Французская Полинезия
11. Рава, Малайзия
12. Азорские острова, Португалия
13. Тау, Таиланд
14. Капри, Италия
15. Фрейзер, Австралия
16. Бали, Индонезия
17. Ибица, Испания
18. Кейп-Бретон, Новая Шотландия, Канада
19. Корсика, Франция
20. Санторини, Греция