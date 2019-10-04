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Видеофакт: Активист «Европейской Беларуси» показал, как живут люди в центре Минска

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  • 4.10.2019, 16:24
  • 1,439
Видеофакт: Активист «Европейской Беларуси» показал, как живут люди в центре Минска

Красноречивое видео, снятое в центре белорусской столицы.

Видеоблогер и активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич, который принимает участие в парламентской кампании по Грушевскому избирательному округу №98, собирал подписи за свое выдвижение кандидатом в депутаты в районе улицы Розы Люксембург. Картиной, увиденной в подъездах он поделился в небольшом видео, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Лермонтова, 31, практически центр города. Дома больше похожие на бараки — в ужасном состоянии. Люди здесь живут без горячей воды. Отопление — газовыми котлами. Зимой горячую воду берут из батареи. По лестницам ходить страшно, - рассказывает видеоблогер.

Похожая картина — в двухэтажном доме по адресу Карла Либкнехта, 99. Деревянные шатающиеся лестницы, обшарпанные стены и холод в квартирах. В доме, также, как и в соседних, отсутствует центральное отопление, жильцы тоже пользуются старыми газовыми котлами.

Напомним, сегодня предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь в Минске продлятся до 19.00. Они проходят возле магазинов «Океан», ГУМ и ЦУМ, у выходов со станций метро «Пушкинская» и «Тракторный завод».


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