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Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова

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  • 4.10.2019, 16:22
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Петр Порошенко

Российский адвокат уже работал с гражданами Украины.

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать пятого президента Украины, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде уголовных производств. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба партии, пишет "Гордон".

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации [Президента Виктора] Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", – говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине, в российских судах он защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. В частности, Новиков является адвокатом военных моряков, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.


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