Дороже ласковых слов 4.10.2019, 16:33

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Состязаться с восточными людьми в славословии невозможно.

«Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является «фактор Владимира Путина». Это правда, это должны знать все», — сообщил вчера российскому и прочим народам президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба. «Именно благодаря его (Путина) мужеству, решительности, мудрости и патриотизму» Россия «сегодня является ведущей мировой державой», — добавил он и ожидаемо сорвал бурные аплодисменты зала, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Конечно, состязаться с восточными людьми в славословии невозможно. Но тут еще и наследственный талант.

«Выдающийся политический деятель современности, Леонид Ильич своей мудростью и принципиальностью, неиссякаемой энергией и организаторским талантом, скромностью и простотой… снискал любовь и благодарность всего советского народа….Во всем мире получила заслуженное признание и восхищение мужественная, глубоко гуманная деятельность товарища Леонида Ильича Брежнева во имя социального прогресса, мира и безопасности народов… Все люди доброй воли на земле говорят: большое спасибо Вам, дорогой Леонид Ильич, за мир, за это бесценное достояние», — избранные места из выступлений папы Ильхама, первого секретаря Компартии Азербайджана Гейдара Алиева.

Интересно, какими ценными дарами подкрепил Ильхам свои сладкие речи? Алиев-папа в свое время подарил Брежневу перстень с огромным бриллиантом в окружении 15 камешков поменьше. Обещание Путина продолжать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном (очередной путинский привет союзникам по ОДКБ армянам), наверное, стоит дороже ласковых слов?