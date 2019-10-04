закрыть
4 октября 2019, пятница, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Дороже ласковых слов

  • 4.10.2019, 16:33
Дороже ласковых слов
Фото: Михаил Светлов/Getty Images

Состязаться с восточными людьми в славословии невозможно.

«Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является «фактор Владимира Путина». Это правда, это должны знать все», — сообщил вчера российскому и прочим народам президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба. «Именно благодаря его (Путина) мужеству, решительности, мудрости и патриотизму» Россия «сегодня является ведущей мировой державой», — добавил он и ожидаемо сорвал бурные аплодисменты зала, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Конечно, состязаться с восточными людьми в славословии невозможно. Но тут еще и наследственный талант.

«Выдающийся политический деятель современности, Леонид Ильич своей мудростью и принципиальностью, неиссякаемой энергией и организаторским талантом, скромностью и простотой… снискал любовь и благодарность всего советского народа….Во всем мире получила заслуженное признание и восхищение мужественная, глубоко гуманная деятельность товарища Леонида Ильича Брежнева во имя социального прогресса, мира и безопасности народов… Все люди доброй воли на земле говорят: большое спасибо Вам, дорогой Леонид Ильич, за мир, за это бесценное достояние», — избранные места из выступлений папы Ильхама, первого секретаря Компартии Азербайджана Гейдара Алиева.

Интересно, какими ценными дарами подкрепил Ильхам свои сладкие речи? Алиев-папа в свое время подарил Брежневу перстень с огромным бриллиантом в окружении 15 камешков поменьше. Обещание Путина продолжать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном (очередной путинский привет союзникам по ОДКБ армянам), наверное, стоит дороже ласковых слов?


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип