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Лукашенко — украинским журналистам: Господи, как Зеленский вас терпит

  • 4.10.2019, 16:44
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Лукашенко — украинским журналистам: Господи, как Зеленский вас терпит

Диктатор чувствовал себя неуютно после вопросов независимых журналистов.

Произошло это на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире.

На улице и в здании, где проводилось мероприятие, Лукашенко и Зеленского заранее ждали десятки журналистов, и когда они приехали, то им пришлось буквально пробираться сквозь плотные ряды журналистов, параллельно отвечая на интересовавшие их вопросы, пишет «Салiдарнасць».

Кто-то спрашивал про внутренние вопросы, кто-то про международную проблематику. Другие же просто просили сделать совместное селфи на смартфон.

В связи с этим Лукашенко ответил журналистке следующее: «У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: Господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!»


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