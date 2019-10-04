Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде
- 4.10.2019, 16:55
Никаких кортежей и мигалок.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила своего ирландского коллегу Лео Варадкара в Копенгагене в пятницу, показав ему город на велосипеде.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Фредериксен и Варадкар начали велопрогулку от здания парламента, где сфотографировались вместе.
Перед встречей Фредериксен заявила, что с нетерпением ждет переговоров с Варадкаром, во время которых лидеры планируют обсудить Brexit и вопросы климатических изменений.
Предшественник Фредериксен Ларс Люкке Расмуссен тоже принимал иностранных лидеров на велосипеде - таким образом он осматривал город вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Копенгаген считается "велосипедной столицей" Европы благодаря развитой инфраструктуре для передвижения этим видом транспорта.