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Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде

  • 4.10.2019, 16:55
Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде
Фото: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

Никаких кортежей и мигалок.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила своего ирландского коллегу Лео Варадкара в Копенгагене в пятницу, показав ему город на велосипеде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Фредериксен и Варадкар начали велопрогулку от здания парламента, где сфотографировались вместе.

Перед встречей Фредериксен заявила, что с нетерпением ждет переговоров с Варадкаром, во время которых лидеры планируют обсудить Brexit и вопросы климатических изменений.

Предшественник Фредериксен Ларс Люкке Расмуссен тоже принимал иностранных лидеров на велосипеде - таким образом он осматривал город вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Копенгаген считается "велосипедной столицей" Европы благодаря развитой инфраструктуре для передвижения этим видом транспорта.

Фото: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix
Фото: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix
Фото: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

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