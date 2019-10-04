Вода и пузыри-2 Максим Соколовский

4.10.2019, 17:07

Какую воду мы пьем на самом деле?

Если верить только изображениям на бутылках с питьевой водой в магазине, то может сложиться обманчивое впечатление, что нам предлагают глотнуть жидкости прямо из горных святых источников и самых живописных мест на планете. Хотя в действительности вода, за которую платит потребитель, зачастую ничем не лучше обыкновенной дождевой.

Изменить ситуацию на рынке питьевой воды можно только в случае, если каждый человек, начав с себя, вникнет в суть вопроса

В предыдущем материале мы обращали внимание на то, что примерно половина питьевой воды на отечественном рынке не природная, а обработанная. Ради чистоты дальнейшего эксперимента мы приобрели в одном из магазинов для более детального рассмотрения десять бутылок питьевой негазированной воды одинакового объема (0,5 л) от разных производителей.

ЧТО УБИВАЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТ?

При детальном изучении этикеток, чем вряд ли занимается большинство покупателей, выяснилось много интересного. Так, семь производителей из десяти указывают, что для обеззараживания воды использовался одинаковый метод- ультрафиолетовое облучение. Еще на одной бутылке размещена информация, что вода очищена при помощи озонирования. И лишь у двух производителей вода не подвергалась такого рода обработке. При этом надо понимать, что ни с помощью озонирования, ни при воздействии ультрафиолетовым облучением добиться полной стерилизации невозможно.

Справка. Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение) - это электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучением. Ультрафиолетовые лампы могут использоваться для обеспложивания (обеззараживания) воды, воздуха и различных поверхностей во всех сферах жизнедеятельности человека. Однако полной стерилизации при помощи УФ-излучения добиться невозможно - оно не действует на некоторые бактерии, многие виды грибов и прионы. Ни озонирование, ни ультрафиолетовое излучение не обладают бактерицидным последействием, поэтому такие методы не допускается использовать в качестве самостоятельных при подготовке воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Кроме того, ультрафиолетовая обработка воды, воздуха и поверхности не обладает пролонгированным эффектом.

Некоторые производители даже не скрывают, что берут воду из доступных источников: «вода из централизованной системы питьевого водоснабжения» - т.е. ровно оттуда же, откуда она поступает в квартиры. Но после УФ-излучения она якобы должна превратиться в животворящую и насыщенную полезными микроэлементами. И здесь, судя по этикеткам, важно добавить еще одно «волшебное» слово - артезианская.

АРТЕЗИАНСКАЯ = ВОЛШЕБНАЯ?

На всех десяти бутылках с питьевой водой от разных производителей фигурирует одинаковая характеристика - «вода артезианская». Можно предположить, что большинство потребителей считает это важной характеристикой, но дать точную расшифровку понятию «артезианская» вряд ли сумеет. А ведь ничего особенного в этой формулировке нет.

Справка. Артезианская скважина - это обычная скважина, которая пробурена для эксплуатации артезианских вод, т.е. подземных вод, заключенных между водоупорными слоями и находящихся под гидравлическим давлением. Артезианские воды (от Artesium, латинского названия французской провинции Артуа, где эти воды использовались с XII века)- напорные подземные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. Обычно встречаются в пределах определенных геологических структур (впадин, мульд, флексур и др.), образуя артезианские бассейны. При вскрытии буровой скважиной или шурфом артезианские воды поднимаются выше кровли водоносного пласта, иногда фонтанируют.

Да, источники артезианского типа относятся к важнейшим полезным ископаемым. Но залегают они обычно на глубине от 100 до 1000 м. Тем не менее на одной из бутылок мы видим надпись: «артезианская скважина глубиной 63 метра». Такого рода «артезианские скважины» любой желающий может пробурить у себя на приусадебном участке по объявлению: «Бурение артезианских скважин на глубину 30 метров. Быстро. Недорого».

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО?

Получается, что даже при обычном изучении этикеток на бутылках с питьевой водой мы убеждаемся, что большая часть производителей прикрывается не самыми понятными для потребителя формулировками - «ультрафиолетовое излучение» и «артезианская скважина». Но по факту это ровным счетом ничего не значит и не наделяет воду особенными свойствами. Какие аргументы в пользу своей продукции могут выдвинуть производители питьевой воды? К сожалению, представители некоторых компаний считают, что отвечать на такого рода вопросы они не обязаны. Понять их можно: если люди и без того покупают обыкновенную воду и не задаются вопросами, то к чему лишние комментарии?

Справка. По данным Beverage Marketing Corporation, мировое производство и потребление бутилированной питьевой воды в последние 15 лет прирастает ежегодно примерно на 7%. Лидером по потреблению бутилированной воды на душу населения является Мексика - около 265 л в год. В Италии один житель выпивает чуть более 200 л, в Германии - почти 150 л, в Польше- около 100 л. Средний мировой показатель составляет примерно 40 л на человека. Как сказано в исследовании Центра экологических решений, которое проводилось несколько лет назад, в Беларуси среднестатистический потребитель выпивает около 15 л бутилированной воды в год. На сегодняшний день этот показатель вырос незначительно. По результатам национального репрезентативного опроса, сделанного по заказу ЦЭР, 43% белорусов предпочитают бутилированную питьевую воду воде из-под крана, что особенно характерно для женщин, молодых людей 16-24 лет, жителей городов с населением 50-100 тыс. человек и студентов.

Со стороны государственных органов внимание к вопросу питьевой воды, которую нам предлагают в магазинах, также нельзя назвать пристальным, а существующие требования к формулировкам на этикетках сложно считать жесткими. При этом единственным ориентиром качества является маркировка Белорусского государственного института метрологии. Такая маркировка пищевых продуктов знаком «Натуральный продукт» введена в Беларуси 1 июня 2008г. и проводится «с целью декларирования соответствия пищевой продукции установленным требованиям, реализации права потребителя на получение достоверной информации и осуществления компетентного выбора пищевой продукции, повышения конкурентоспособности и появления на рынке нового класса пищевой продукции».

Знак «Натуральный продукт» наносится на продукцию, изготовленную не менее чем из 95% натурального продовольственного сырья животного и (или) растительного и (или) минерального происхождения, при условии выполнения всех установленных требований. Визуализирована маркировка с помощью специального знака в виде надписи «Натуральный продукт. Беларусь», выполненной на белом фоне вокруг зеленого круга. К слову, такой знак стоит лишь на двух из десяти бутылок, приобретенных нами для изучения…

Мнение эксперта

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ:

- Вода бывает разная. Чтобы разобраться при покупке, на мой взгляд, в первую очередь необходимо внимательно изучить этикетку - не только на воде, но и на любом другом продукте. По общим оценкам, крупным производителям доверия больше, поскольку они априори относятся более ответственно к потребителям.

Довольно часто производители воды используют «графические ловушки» для потребителя - например, изображают на этикетке горы, хотя вода разливается в равнинной местности. Иногда дают названия, спекулирующие на значимых для большинства ценностях - к примеру, чистота или святость. В каком-то смысле это можно назвать обманом потребителя.

Еще одна проблема: некоторые производители попросту не обладают ни глубокими скважинами, ни развитой материально-технической базой, необходимыми для производства воды высокого качества. Обращайте внимание на информацию о скважине, из которой добыта вода. Идеально, если номер скважины один - тогда вы всегда пьете одну и ту же воду. Надо учитывать и довольно слабое информирование населения о свойствах, составе воды, о способах ее обработки. Изменить ситуацию можно только в случае, если каждый человек, начав с себя, вникнет в суть вопроса.

На что обращать внимание в первую очередь? На наличие знака «Натуральный продукт» - это вода, которая не проходила никакой обработки. Важно также понимать, что вода - это очень деликатный продукт. После вскрытия она должна храниться в холодильнике не более суток. Такой простой факт, но многих это искренне удивляет.

Максим Соколовский, «БелГазета»