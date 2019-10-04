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Группа KISS проведет подводный концерт в Индийском океане

  • 4.10.2019, 17:15
Группа KISS проведет подводный концерт в Индийском океане
Фото: Amy Harris / Invision / AP / Scanpix / LETA

Зрителями будут восемь человек — и очень много акул.

Группа KISS сыграет концерт в Индийском океане. Место концерта — прибрежные воды Австралии, недалеко от города Порт-Линкольн. В этом месте водится очень много акул — и именно поэтому его и выбрали, пишет «Медуза».

Мероприятие состоится в рамках промоакции сервиса Airbnb Animal Experiences, который продает путешествия в дикую природу с возможностью взаимодействия с животными в естественной среде обитания. Сервис позиционирует концерт KISS как мероприятие, когда люди будут развлекать животных, а не наоборот.

Зрители и музыканты выплывут из Порт-Линкольна на двух разных судах. По прибытии на место KISS начнут концерт, а фанаты спустятся из своей лодки в прозрачный подводный бокс, откуда смогут слушать концерт — для этого вокруг бокса установят специальные подводные динамики — и наблюдать за приплывшими акулами.

Сами участники KISS надеются, что на их концерт соберется как можно больше акул. «Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл», — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.

Выступление не будет продолжительным — но KISS обещают исполнить как минимум четыре песни.

Оставить заявку на сайте (Airbnbhttps://www.airbnb.com/experiences/1213529) можно будет с 14 октября; стоимость билета составит около 50 долларов — это меньше, чем цена билета на обычный концерт KISS. Посетить мероприятие, которое пройдет 18 ноября, смогут только первые восемь человек, подавших заявку. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.


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