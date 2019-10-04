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Брестские активисты выиграли у «АйПауэр» в суде

  • 4.10.2019, 17:49
Брестские активисты выиграли у «АйПауэр» в суде
Александр Кабанов (слева) и Сергей Петрухин
Фото: «Брестская газета»

«АйПауэр» судился с активистами из-за ролика на «Народном репортере».

Экономический суд Брестской области 3 октября вынес решение по иску ООО «АйПауэр» к лидерам инициативной группы по борьбе со строительством одноименного аккумуляторного завода Демьяну Лепесевичу и Дмитрию Бекалюку о защите деловой репутации. Соответчиками выступали блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин, сообщает «Брестская газета».

Через суд компания пыталась добиться удаления с Сети ролика «Главный Геморрой Бреста», который появился на youtube-канале блогеров «Народный репортер» 21 июня этого года. На этом видео Лепесевич и Бекалюк рассказывали о последних событиях вокруг завода АКБ, комментировали и анализировали ситуацию и, по мнению «АйПауэра», за полчаса 27 раз озвучили недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство компании. Также одним из исковых требований было создание нового ролика, в котором бы опровергалась информация из июньского видео.

Однако за несколько месяцев, что шел процесс, компания «АйПауэр» не сумела доказать, что информация в ролике не соответствует действительности. Решение суда – в иске отказать.

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Это не первый иск ООО «АйПауэр» к активистам. В прошлом году компания обратилась в экономический суд области с аналогичным иском. Тогда речь шла о видеоролике о строительстве аккумуляторного завода, который был опубликован 5 января текущего года на youtube-канале «Народный репортер».


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