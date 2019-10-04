Павел Северинец об отмене визита Могерини: Могла быть замешана Москва 1 4.10.2019, 17:57

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Павел Северинец

В инциденте есть свои подводные камни.

Оппозиционный политик Павел Северинец выдвинул свою версию того, почему Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск, сообщает racyja.com.

Напомним, что официально было объявлено, что «встречи высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по итогам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной».

В связи с отменой визита Могерини, свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в белорусскую столицу также не прилетит глава МИД Польши Яцек Чапутович.

– В том, что Могерини отменила визит в Минск, безусловно, есть свои подводные камни. Известно, что главной вишенкой на тортике во время визита было бы подписание соглашения об уменьшении цен на Шенгенские визы для белорусов.

Белорусская сторона сейчас обвиняет европейскую в затягивании процесса подписания документа, у европейцев есть свои аргументы. Две стороны столкнулись, у каждого свои интересы. Но не исключаю, что здесь не обошлось и без третьей стороны – Москвы.

– Каким образом Москва могла поспособствовать отмене визита еврочиновников в белорусскую столицу?

– Скорее всего, Россия сильно вмешивается в эту ситуацию и всеми силами и рычагами, которыми владеет, пытается сорвать соглашения между Беларусью и Европой. Полагаю, после этого Кремль будет предлагать белорусским властям какие-то пряники, чтобы та не имела встреч на серьезном уровне с представителями США и Евросоюза. Возможно, на это официальный Минск и рассчитывает, ведь надо повышать ставки в торговле с Россией. Думаю, что чем ближе будет дата подписания интеграционной карты, тем больше будет различных информационных вбросов, чтобы повышать ставки, о которых я говорил.