ЦБ РФ проиграл на форексе $20 млрд за год 4 4.10.2019, 18:08

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ЦБ РФ терял ЗВР на курсах валют, золоте и даже сделках репо.

Деятельность Банка России по управлению золотовалютными резервами оказалась глубоко убыточной.

За последний отчетный год (с апреля-2018 по апрель-2019) ЦБ понес потери на всех рынках, где совершал операции, - в валюте, золоте и даже по сделкам репо, свидетельствует ежеквартальный обзор регулятора, передает finanz.ru.

В сумме за 12 месяцев ЦБ РФ сработал «в минус» на 23,3 млрд долларов, потеряв 5% от резервов. А процентный доход от ценных бумаг (4,2 млрд долларов) покрыл лишь 18% этой суммы.

Общий объем ЗВР вырос с 460,2 до 487,4 млрд долларов. Но это произошло лишь благодаря массированной скупке валюты на бирже (33,5 млрд долларов) и выкупу практически всего золота, что добывается в стране (на 11,2 млрд долларов).

Ударом по резервам обернулась дедолларизация. Резко сократив вложения в американскую валюту (с 43,7% до 23,6%), докупив евро (30,3%) и втрое увеличив инвестиции в юань (с 5% до 14,2%), ЦБ потерял 20 млрд долларов на курсовых разницах.

Падение цен на золото отрезало еще 1,6 млрд долларов от ЗВР.

Убытки на 1,7 млрд долларов принесли сделки репо, которые, как пишет ЦБ, проводятся для «управления риском ликвидности»: центробанк продает ценные бумаги с обязательством обратного выкупа, фактически привлекая займы в наличной валюте под залог своих активов.

ЦБ оценивает резервы в долларах, пересчитывая другие валюты по курсу - из-за этого рост «американца» всегда бьет по общей сумме. И тем не менее, убытки центробанка нельзя считать виртуальными: если бы регулятор оставил структуру ЗВР нетронутой (22% евро, 5% юаней и 43% долларов), то их общий объем был бы как минимум на 8 млрд долларов больше, свидетельствуют расчеты finanz.

«Период, на протяжении которого «американец» планомерно дорожал, оказался не совсем удачным для дедолларизации», - констатирует говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Так, евро подешевел к доллару на 8,9% (с 1,23 до 1,12 доллара за евро), британский фунт - на 7,1% (с 1,4 до 1,3 доллара за фунт).

Главной «головной болью» стал китайский юань, который начал стремительно падать сразу после того, как ЦБ осуществил крупную закупку (на 55 млрд долларов во втором квартале 2018 года). С 6,26 юаней доллар в апреле прошлого года он обесценился до 6,71 на апрель текущего, а к осени пробил 10-летние минимумы - 7,15 юаней за доллар.

Размещая государственные резервы в иностранные активы, ЦБ учитывает как экономические, так и геополитические риски, объясняла в июне прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы», - говорила она.